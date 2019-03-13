Balıkesir'de Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Tutuklandı

Balıkesir
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından düzenlenen operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanarak ceza evine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Bursa
'dan Balıkesir
'e uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç tespit edildi. Kırsal mahalle yollarını kullanan araç yaşanan kovalamaca neticesi durduruldu. Araç
içerisinde bin 959 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli F.S.G. ile A.B. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BALIKESİR
Araç, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA