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Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

21.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:08 Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine şok baskın
polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 3.86 gram esrar maddesi, 219 gram skunk maddesi, 170 adet uyuşturucu hap,10 kilogram açık tütün, 3000 makaron, 6 sigara sarma makinesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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