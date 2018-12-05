Balıkesir'de "Vurgun Yiyen" Kişi Öldü

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde yasal yollarla deniz patlıcanı avcılığı yaparken "vurgun yiyen" kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla denize açılan Güven Akar (26), Altınova Mahallesi
açıklarında dalış kıyafetlerini giyerek su altında deniz patlıcanı avcılığına başladı. Akar, su yüzüne çıkarken "vurgun yedi."
Teknedeki arkadaşları durumu fark ederek durumu Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Ayvalık Sahil Güvelik Komutanlığının TCSG-8 isimli botuyla bölgeye gelen 112 Acil Servis
ekibi Akar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayvalık Devlet Hastanesi
morguna getirilen evli ve bir çocuk babası Akar'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Akar'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.
Altınova Mahallesi,Ayvalık,Balıkesir
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:55