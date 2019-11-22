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Balıkesir'de yaban arılarının saldırdığı kişinin ölmesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaban arılarının saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Ali Foçalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

22.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:48Balıkesir'de yaban arılarının saldırdığı kişinin ölmesi
'in ilçesinde, yaban arılarının saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Ali Foçalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Foçalıoğlu'nun cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesinden alınarak Hayrettinpaşa Camisine getirildi.
Burada kılınan öğle vakti kılınan cenaze namazının arından Foçalıoğlu'nun cenazesi Ayvalık Kabristanında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Foçalıoğlu ailesinin yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray ve vatandaşlar katıldı.
Kendisine ait teknesiyle turistleri gezdirerek geçimini sürdüren Foçalıoğlu, 22 Ekim'de teknesinin bakımını yaptığı tersanede yuvalanan yaban arılarının saldırısına uğramış, Foçalıoğlu, Ayvalık Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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