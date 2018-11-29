Balıkesir'de Yağmur Sebebiyle Okulun İstinat Duvarı Çöktü

29 Kasım 2018 Perşembe 13:40



29 Kasım 2018 Perşembe 13:40

Balıkesir'de yağmur sebebiyle okulun istinat duvarı çöktüBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki günden beri fasılalarla devam eden yağmurun etkisiyle bir okulun istinat duvarı çöktü. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'inde Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan istinat duvarı bölgede etkili olan yağış sebebiyle büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme esnasında bahçede çocukların ve görevlilerin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Duvarı yapan firma yetkilileri olay yerine gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.