Balıkesir'de Yaptırılan Kur'an Kursu ve Kreş Açıldı

Balıkesir
'de hayırseverler tarafından yaptırılan Kur'an Kursu ve kreş açıldı. Maltepe Mahallesi
'nde hayırseverler tarafından yaptırılan ve Türkiye
Diyanet Vakfı'na devredilen 5 katlı binada, 4-6 yaş çocuklara yönelik Kuran
kursu ve kreş hizmet verecek.
Arsası Musa, İsa ve Mustafa Koyuncu
kardeşler tarafından bağışlanan Manyaslılar Vakfı ve hayırseverlerin yardımlarıyla tamamlanan binayla ilgili konuşan Manyaslılar Vakfı Başkanı İrfan Aydın
, binanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kur'an kursu ve kreşin Türkiye Diyanet Vakfı'na devredildiğini söyleyen Aydın, kurs ve kreşte faaliyetlerin kısa sürede başlayacağını da sözlerine ekledi.
Açılışa Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Müftüsü Fehmi Aydınlı
ve vatandaşlar katıldı.
Kuran-ı Kerim,Maltepe Mahallesi,Türkiye,Balıkesir
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:06