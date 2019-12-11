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"Balıkesir'de yeni bir fay mı oluşturuyor sorusunu akla getiriyor"

Emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, dün Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Balıkesir depremi ve Haziran ayı içinde Soma kuzeydoğusunda olan depremler fay haritasında fay olmayan alanda oldular.

11.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:38
Emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, dün 'in ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Balıkesir depremi ve Haziran ayı içinde kuzeydoğusunda olan depremler fay haritasında fay olmayan alanda oldular. Bu durum söz konusu depremleri yeni bir fay mı oluşturuyor sorusunu akla getiriyor" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, dün Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek yaptığı yazılı açıklamada, "Son 6 ayın verisine baktığımızda bölgede yeni bir fay kuşağının oluştuğunu düşünmeye başlamam dünkü Balıkesir depremi öncesinde de hep aklıma takılan soru idi. Peki, yeni fay kuşağı hangi bölgelerde şekilleniyor: Harmancık-Bigadiç-Altıeylül (Bayat)-Savaştepe-Soma hattı boyunca uzanıyor. Yeni gelişen bir fay zonu söz konusunda olduğunda zonu oluşturan faylar KAF ta gördüğümüz gibi çok düzenli bir dizilim göstermezler. Yeni fay zonunu oluşturan faylar yer yer farklı yönlerde olabilir, başlangıçta birbirine bağlı olmasalar da fay zonu olgunlaştıkça birbiri ile daha yakın bir konuma ulaşırlar ve bağlanırlar" ifadelerine yer verdi.

"Tehlike şimdilik geçti"

Emekli Prof. Perinçek, Balıkesir'deki depremin ardından meydana gelen artçıların küçüldüğünü belirterek, "Ana depremden sonra 22 adet artçı deprem oldu. Artçıların büyüklüğü azalıyor. Bu nedenle bu saatten sonra 4,6'dan büyük deprem beklemiyorum. Tehlike şimdilik geçti. Bu bölgede dikkati çeken husus ise şu; Balıkesir depremi ve Haziran ayı içinde Soma kuzeydoğusunda olan depremler fay haritasında fay olmayan alanda oldular. Bu durum söz konusu depremler yeni bir fay mı oluşturuyor sorusunu akla getiriyor. Son 6 ayda olan depremlere baktığımda; bugün olan Balıkesir depreminin Kuzeydoğu-Güneybatı hattı boyunca dizilen depremler zinciri içinde kaldığı görülüyor" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Altıeylül, Balıkesir, Soma, Güncel

Kaynak: İHA

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