Balıkesir'de yol kontrolünde FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

BALIKESİR'in İvrindi
ve Altıeylül
ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla aranan 2 şüpheli, yakalandı. Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı
nedeniyle kent genelinde yol kontrolü yapıyor. Bu kapsamda İvrindi ilçesinin Gökçeyazı
Mahallesi'nde yapılan kontrolde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan M.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.D. mahkemece tutuklanarak, Balıkesir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Altıeylül ilçesi Pamukçu
Mahallesi'nde yapılan kontrollerde de hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı buıunan H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan H..Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
- Balıkesir
Kaynak: DHA
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