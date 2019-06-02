02.06.2019 17:03
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Balıkesir'de yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı

Balıkesir

Balıkesir'in Gönen ilçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen yolcu minibüsünün yan yatması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen yolcu minibüsünün yan yatması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen'den Bandırma istikametine gitmekte olan Mehmet Koca yönetimindeki 10 TY 015 plakalı yolcu minibüsü, aşırı yağış nedeniyle Cumhuriyet Meydanı 3.kilometrede karşı şeride geçerek yan yattı. Meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Gönen ve Bandırma Devlet Hastanelerine sevk edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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