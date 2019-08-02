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Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (3)

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBalıkesir'in İvrindi ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanan 15 kişinin kimlikleri belirlendi.

02.08.2019 16:42 Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (3)

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanan 15 kişinin kimlikleri belirlendi. Yaralı yolculardan Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar'ın Atatürk Şehir Hastanesi'nde; Türkan Tansuoğlu, İhsan Ali Hamsioğlu, Elif Kurtar ile Sude Kurtar'ın Balıkesir Devlet Hastanesi'nde; Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman'ın ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi.
Fatih Emrah ERDOĞAN- Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR,



Devlet Hastanesi, Balıkesir, İvrindi, Güncel

Kaynak: DHA

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