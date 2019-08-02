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Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (5)

AK PARTİ'Lİ VEKİL CANBEY, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİAK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, hareket halindeyken 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı otobüs yangını sonrası yaralıları hastanede ziyaret etti.

02.08.2019 20:04 Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (5)

AK PARTİ'Lİ VEKİL CANBEY, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, hareket halindeyken 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı otobüs yangını sonrası yaralıları hastanede ziyaret etti. Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Elif Ata ile İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören iki kardeş Berra Kahraman (9) ve Hüseyin Emre Kahraman'ı (14) ziyaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Canbey, hastaların son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.



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Kaynak: DHA

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