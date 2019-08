Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (7) (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak...

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında, 2'si çocuk, 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.Ankara yönüne giden Kamil Koç firmasına ait N.D. yönetimindeki 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsü, saat 14.00 sıralarında Balıkesir- Edremit karayolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önüne geldiğinde arka kısmından alev aldı. Alevler, kısa sürede, içinde 34 yolcusu ve 3 personeli bulunan yolcu otobüsünü sardı. Tam bir can pazarı yaşanırken, yolcular kendilerini dışarı attı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, 2'si çocuk, 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.İvrindi Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Cengiz, "Edremit'ten yola çıkan yolcu otobüsünde üzücü bir olay yaşandı. Gökçeyazı Mahallemizde otobüs yanmaya başladı. 5 kişinin öldüğünü üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım" dedi.VALİLİK: ÖLENLERİN 2'Sİ ÇOCUKBalıkesir Valiliği, otobüs yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:"Küçükkuyu istikametinden- Ankara istikametine hareket eden Sürücü N.D. idaresindeki yolcu otobüsüyle Balıkesir istikametine seyrederken Balıkesir- Edremit yolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde araçta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. 34 yolcusu ve 3 görevlisi bulunan otobüsteki yolculardan 3'ü yetişkin, 2'si çocuk olmak üzere 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 15 vatandaşımız ise Balıkesir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."Ölenlerin kimliklerinin belirlemesi ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.