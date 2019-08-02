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Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı 15 yaralı -2

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı 15 yaralıBalıkesir'in İvrindi ilçesinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

02.08.2019 15:45
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı 15 yaralı -2
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı 15 yaralı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Balıkesir- Edremit karayolu üzerindeki İvrin'de ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında, 15 yolcunun yaralandığı öğrenildi.
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Balıkesir, İtfaiye, İvrindi, Güncel

Kaynak: DHA

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