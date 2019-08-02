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Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı: 5 ölü 15 yaralı (2)

BALIKESİR VALİLİĞİ: 2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Balıkesir'de seyir halindeki otobüste yangında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

02.08.2019 15:21 Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı: 5 ölü 15 yaralı (2)


BALIKESİR VALİLİĞİ: 2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'de seyir halindeki otobüste yangında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Balıkesir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; "Küçükkuyu istikametinden-Ankara istikametine hareket eden Sürücü N. D.  idaresindeki 06 …. plakalı yolcu otobüsüyle Balıkesir istikametine seyrederken Balıkesir- Edremit yolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde araçta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir.  34 yolcusu ve 3 görevlisi bulunan otobüsteki yolculardan 3'ü yetişkin 2'si çocuk olmak üzere 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 15 vatandaşımız ise Balıkesir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

BALIKESİR,

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Küçükkuyu, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

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