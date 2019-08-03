Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

03.08.2019 10:24 Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
Balıkesir- Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.
Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı Fatma Kızılöz (81), Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı Özlem Yılmaz (17), Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı İlhan Adalı (71), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti.
Yanan otobüsün şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun (41) gözaltındaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir, Gökçeyazı, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:18   Doğa Koleji, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında
11:18   Didim'de kaçak içki üretilen depoya polis operasyonu: 3 gözaltı
11:18   Samsun pidesi ile hamburgerin lezzeti birleşti
11:17   Gaziosmanpaşa'da ters şeritte ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada
11:16   TRABZON'DA HER OKULA BİR SOKAK KÖPEĞİ
11:16   "Türkiye, sağlık turizminin ilgi odağı"
11:15   "Her zaman Galatasaray taraftarıyım"