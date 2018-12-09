Balıkesir'de Yunus Timlerinden Uyuşturucuya Geçit Yok

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Motosikletli Yunus Timleri tarafından iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Balıkesir'de motosikletli polis tim amirliğine bağlı yunus ekipleri tarafından Gümüşçeşme Mahallesi'nde yapılan çalışmalar neticesinde N.D. ve V.T. adlı iki ayrı şahıstan toplamda 69 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Şahıslar ve ele geçirilen haplar ile birlikte gerekli işlemler yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkez
Amirliğine götürüldü. - BALIKESİR
Polis,Emniyet Müdürlüğü,Balıkesir
09 Aralık 2018 Pazar 11:21