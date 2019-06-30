30.06.2019 11:20
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Balıkesir'de Yunuslar suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir

Balıkesir'de motosikletli polis timleri yunuslar, suç ve suçlular ile mücadeleye büyük destek veriyor.

Balıkesir 'de motosikletli polis timleri yunuslar, suç ve suçlular ile mücadeleye büyük destek veriyor. Yunus polisleri, görevleri sırasında yapılan bir aramada 115 adet uyuşturucu hap, 2 adet bıçak ile 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli Polis Timleri Yunusların dikkatli çalışmaları neticesinde şüphelenerek durdurdukları O.A. ve C.N. adlı şahıslardan 115 adet uyuşturucu hap ve 2 bıçak ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birisinin 3 ayrı suçtan dolayı 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu yapılan sorgulamada anlaşıldı. Yakalanan O.A. ve C.N. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Polis , Yunuslar , Balıkesir , 3. Sayfa

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