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Balıkesir'de zeytin ağacından düşen milli sporcu ağır yaralandı

Balıkesir'de, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı başantrenörü ve milli sporcu Sabahattin Tatar, ağır yaralandı.

13.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:36Balıkesir'de zeytin ağacından düşen milli sporcu ağır yaralandı
'de, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı başantrenörü ve milli sporcu Sabahattin , ağır yaralandı.
Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesine giden Tatar, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sabahattin Tatar'ı Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Tatar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Balıkesir, Tatar, Güncel

Kaynak: AA

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