Haberler » Güncel » Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı - Haber

Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

25.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:52 Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde, zeytin işçilerini taşıyan A.F. idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y. yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile 9 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08   Suudi Arabistan'ın doğusunda çatışma: 2 ölü - Haber
20:05   Köyde mahsur kalan hasta için seferber oldular - Haber
20:02   Hasta kurtarmaya giden sağlık ekibi tipi nedeniyle mahsur kaldı - Haber
20:00   Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti - Haber
20:00   Van yyü'den hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
18:44   Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
18:09   350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
25.12.2019 20:09:20