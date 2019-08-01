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Balıkesir'de zeytinyağı fabrikasında yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

01.08.2019 23:42 Balıkesir'de zeytinyağı fabrikasında yangın
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Tellikavak mevkisindeki Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan Kürşat Zeytincilik Fabrikası'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç itfaiye grup amirliklerine ait 12 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla ardından kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle fabrikada geniş çaplı hasar meydana geldi.
Bu arada Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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