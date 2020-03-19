Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Balıkesir'deki bir AVM, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı - Güncel

Balıkesir'deki bir AVM, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Balıkesir'deki bir AVM yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatma kararı aldı.

19.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:00
Balıkesir'deki bir AVM, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı
Balıkesir 'deki bir AVM yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatma kararı aldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "evden çıkmayın" çağrısı üzerine, kentteki bir alışveriş merkezinin yönetiminin faaliyetlerini yarından itibaren bir süre durdurma kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada, AVM yönetiminin şu ifadelerine yer verildi:
"10 Burda Alışveriş Merkezimizin, ilgili tavsiye kararlarına olumlu görüş bildirerek geçici süreyle kapalı kalmasına karar verilmiş olup, herhangi bir istihdam kaybı olmayacağını ve kiracılara gerekli kolaylıkların sağlanacağını tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Güncel
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading