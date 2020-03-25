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Balıkesir'deki borsa ve odalardan "öncelikli bölge" açıklaması

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Hasan Eğinlioğlu ve Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık yatırımlarında "öncelikli bölge" ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

25.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:26
Balıkesir'deki borsa ve odalardan
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula , Balıkesir Sanayi Odası Hasan Eğinlioğlu ve Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık yatırımlarında "öncelikli bölge" ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kula, Eğinlioğlu ve Erdoğmuş imzasıyla yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir tarım ve hayvancılık şehri olan ilimiz ve bölgemizdeki hayvancılık yatırımlarının söz konusu indirimlerden en üst düzeyde yararlanmasını teminen öncelikli olarak açıklanacak bölgeler içinde Balıkesir'in de yer alması için kararın yayınlanmasından bu yana Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası nezdinde girişimlerimizi başlatmış, ayrıca Balıkesir milletvekillerimizden de konu ile ilgili desteklerini talep etmiştik. Bu çabalarımızın karşılığında 25 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle Balıkesir öncelikli bölge ilan edilmiştir. Böylece ilimizdeki tarım ve hayvancılık yatırımcıları tüm kriterleri karşıladıklarında yüzde 100'e varan indirimlerle söz konusu desteklerden yararlanma imkanına kavuşmuşlardır.
Balıkesir'in öncelikli bölge ilan edilmesinde büyük emek harcayarak bizlere destek olan Balıkesir milletvekillerimiz Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Balıkesir'de tarım ve hayvancılığının gelişimine katkı sağlayarak hayvansal üretimi daha da artıracağına inandığımız düzenlemenin ilimize hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Kula, Ekonomi

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