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Balıkesir'deki cinayetin katil zanlısı komşusu çıktı

Balıkesir'in Havran ilçesinde önceki akşam evine girerken öldürülen çiftçinin, katil zanlısı komşusu çıktı.

02.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:20
Balıkesir'deki cinayetin katil zanlısı komşusu çıktı
Balıkesir 'in Havran ilçesinde önceki akşam evine girerken öldürülen çiftçinin, katil zanlısı komşusu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal kesinde bulunan Hallaçlar Mahallesinde önceki akşam Rahmi Dedeoğlu (42) evinin önünde silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Rahmi Dedeoğlu'nun kati zanlısının komşusunun olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.B.'nin sevk edildiği adliyedeki mahkeme sonrası tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. Bu arada Bursa Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderilen Rahmi Dedeolu'nun cenazesinin cuma günü Hallaçlar köyünde defnedilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Hallaçlar, Havran, 3. Sayfa
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