Balıkesir'deki darbe girişimi davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi davasında iddia makamı, eski üst düzey komutanların da aralarında bulunduğu biri tutuklu 5 sanıktan 2'si hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, tutuksuz sanıklar eski Balıkesir Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Tamer Akkoyun, eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı Pilot Kurmay Albay Ali Çayır, eski Işıklar Askeri Lisesi Takım Komutanı Turgay Tendürüs, eski Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral İshak Dayıoğlu ile yakınları ve avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Çelenk'in darbe girişimi gecesinde bir düğünde olduğu, "birliğe dön" emrini almasına rağmen akrabasının evinde kaldığı ve ertesi gün döndüğü, örgüt üyeleriyle ardışık aramalar gerçekleştirdiği gerekçesiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Ali Çayır hakkında, "cebir ve tehdit kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden iddia makamı, İshak Dayıoğlu için ise her ne kadar "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılsa da incelemelerde ByLock kullanmadığı, Bank Asya'da hesabının bulunmadığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir düğünde olduğu ve darbe girişiminin haberini aldıktan sonra üssündeki hiçbir bir uçağın havalanmaması emrini verdiği için beraat kararı verilmesi yönünde görüş beyan etti.

İddia makamı, Turgay Tendürüs ve Tamer Akkoyun'un ise isnat edilen suçlamaya ilişkin mevcut delil durumunun yetersizliği ile tanık beyanlarının inandırıcılıktan uzak olması nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma için ek süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA