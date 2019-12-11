Balıkesir'deki deprem sonrası vatandaşlar geceyi ateş başında geçirdi

Kentte peş peşe meydana gelen 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremleri en çok hisseden Altıeylül ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri dışarı çıkarak ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

EVLERDE ÇATLAKLAR VAR

Bazı evlerde de küçük çatlaklıkların olduğu görülürken, mahalle sakinleri geceyi dışarıda geçiriyor. Mahalle Muhtarı Şerafettin Demirci, yaptığı açıklamada, depremden dolayı bir tahribat olmadığını söyledi. Vatandaşların biraz tedirgin olduğunu belirten Demirci, "İnşallah bir daha olmaz, Allah'tan tek temennimiz bu. Deprem esnasında maalesef yapacak bir şey olmuyor, takdir Allah'a kalmış. Köyümüzdeki eski evlerde birkaç çatlak var, başka da bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

"ATEŞ BAŞINDAYIZ"

Mahalle sakinlerinden Şükrü Gurbak da depremi çok şiddetli hissettiğini dile getirdi. Geceyi sokakta geçirdiklerini anlatan Gurbak, "Evlere gidip uyuyamıyoruz. Köyümüzde ufak tefek çatlaklar haricinde yok. Şimdi de dışarıdayız ateşin başında. AFAD, belediye, jandarma Allah razı olsun geldiler halimizi hatırımızı sordular gittiler" dedi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi." ifadelerini kullandı.

5 İLDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI'DAN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, NTV canlı yayınında depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Hepimize geçmiş olsun. Altıeylül merkezli deprem meydana geldi. 112'ye, AFAD'a, belediye itfaiyesine, jandarma ve polise herhangi bir bildirim yapılmadı. Merkezde olduğu için bazı vatandaşlarımız sokakta. Deprem nedeniyle hastaneye başvuruda bulunan bir vatandaşımız da yok. Akçaköy mahallemizde itfaiye ve jandarma ekiplerimiz bulunuyor. Orada da bir hasar bulunmuyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.