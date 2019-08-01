Haberler» 3. Sayfa» Haber

Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdı

Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdıBALIKESİR - Balıkesir'de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

01.08.2019 10:05
Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdı
Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdı
BALIKESİR - Balıkesir'de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Balıkesir'de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ile Serkan Caddesi'nin kesiştiği noktada 12 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada Burcu Günal idaresindeki 10 DAG 18 plakalı siyah otomobilin ana cadde üzerindeki Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 plakalı otobüse çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle otobüsün yola devrildiği kameralarca kaydedildi.

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:45   "Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek"
13:35   Gazze'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
13:34   İstanbul'dan getirilen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
13:33   Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
13:31   Suriyeli kasap, elini kıyma makinesine kaptırdı
13:31   Yakalanan "gri" kategorideki terörist tutuklanarak cezaevine götürüldü
13:29   Didim'de kaçak sigara operasyonu