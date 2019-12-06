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Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

06.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:00Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Ankara, Ordu ve Manisa'daki adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin Balıkesir kent merkezi ve Savaştepe ilçesinde yaptığı eş zamanlı operasyonda, örgütün "polis mahrem imamı" ve "asker mahrem imamı" olduğu değerlendirilen, "ByLock" kullanıcısı R.K, C.S, M.K.G ve B.M.M. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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