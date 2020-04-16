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Balıkesir'deki fırıncılar kurdukları "Whatsap ekmek hattı" ile hafta sonu göreve hazır

Balıkesir'deki fırıncılar, koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında halka daha iyi hizmet verebilmek için "WhatsAspp ekmek satış hattı" kurdu.

16.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:44
Balıkesir'deki fırıncılar kurdukları
Balıkesir 'deki fırıncılar, koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında halka daha iyi hizmet verebilmek için "WhatsAspp ekmek satış hattı" kurdu.
Balıkesir Fırıncılar Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulan "0505 259 85 75" numaralı WhatsAspp hattına hafta sonu sipariş verilen ekmekler, vatandaşın evine götürülerek teslim edilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç, hafta sonu için fırınlarda yeteri kadar ekmek olduğunu ve 120 araçla mahallelerde satışların yapılacağını belirtti.
Tunç, panik yaparak fırınların önlerinde kuyruk oluşturulmaması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"Fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızla birlikte Balıkesir'de ekmek sıkıntısı olmayacak. Kimseyi ekmeksiz bırakmayız. Kurduğumuz 'WhatsAspp ekmek hattı' ile fırın önlerindeki kuyrukları önlemek ve vatandaşın evine kadar ekmek götürmek istiyoruz. Vatandaşlarımız istedikleri ekmek adedi ve adres bilgilerini yazdıkları taktirde en yakın fırın işletmesi o adrese ekmeklerini ulaştıracak."

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Güncel
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