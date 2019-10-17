Haberler » Güncel » Balıkesir'deki ilkokullarda çevre bilinci eğitimi

Balıkesir'deki ilkokullarda çevre bilinci eğitimi

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilkokul öğrencilerine yönelik çevre eğitimleri sürüyor.

17.10.2019 16:06Balıkesir'deki ilkokullarda çevre bilinci eğitimi
Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilkokul öğrencilerine yönelik çevre eğitimleri sürüyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca "Çevre dostu gelecek için sıfır atık" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim programları düzenlendi.
Bu kapsamda, İvrindi, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde bulunan Soğanbükü Şehit Kenan Dalkılıç, Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya, Altınoluk Necmi Şahin, Zahit Eroğlu ve Fevzi Çakmak İlkokullarında okuyan 241 öğrenciye çevre bilinci eğitimi verildi.
Çevre kirliliğinin önlenmesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve sıfır atık kapsamında israfın önlenerek atık oluşumunun minimize edilmesi konularında belediye personelleri, öğrencilere bilgilendirmelerde bulunarak konuyla ilgili görsellerle desteklenen kitapçıklar dağıttı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından ilkokullarda verilen çevre eğitimleri, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında tüm ilçelerde devam edecek.

Balıkesir, İvrindi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir
18:14 "Her ülke için gıda, stratejik öneme sahiptir"
18:13 Adana komşuların laf atma çatışması 1 ölü, 4 yaralı
18:13 Aydın organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli kardelen, kuşadası'nda toprağa verildi
18:13 Genç kıza dehşeti yaşatan sanığın cezai ehliyeti araştırılacak'2
18:13 Bursa bakan kasapoğlu fransa'nın bile, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz
18:13 Şırnaklı kadınlar, barış pınarı için mevlit okuttu
17.10.2019 18:15:32