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Balıkesir'deki "joker" operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyede

Balıkesir'de, ehliyet alamayan kişilerin yerine sınava girerek kazanmalarını sağladıkları ve buna aracı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

25.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:26Balıkesir'deki
'de, ehliyet alamayan kişilerin yerine sınava girerek kazanmalarını sağladıkları ve buna aracı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma
Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 ay süren teknik takip sonucu, kentteki bir sürücü kursunda çeşitli nedenlerle ehliyet alamayan kişilerin yerine sınavlara "joker" olarak adlandırılan şüphelilerin sokularak usulsüz ehliyet alındığı tespit edilmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kurs çalışanları, usulsüz ehliyet alanlar ve onların yerine sınava girenlere yönelik 18 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda 22 zanlı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında bir kişi daha yakalanmıştı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki tüfek ile sahte sınav giriş belgeleri ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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