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Balıkesir'deki kazada 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de Çağıs Kampüsü mevkiinde bir aracın viyadüğe çarpası sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

10.08.2019 12:18 Balıkesir'deki kazada 5 kişi yaralandı
Balıkesir'de Çağıs Kampüsü mevkiinde bir aracın viyadüğe çarpası sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre H.İ yönetimindeki 16 JUH 58 plakalı otomobil Çağıs Kampüs mevkiinde nedeni bilinmeyen bir sebeple viyadükte bariyere çarparak yoldan çıktı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Tek taraflı meydana gelen kazada yaralananlar Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Gurup Amirliği ekiplerinin yardımlarıyla çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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