Balıkesir'deki kazada ölen 6 kişiden 3'ünün cenazeleri toprağa verildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ünün cenazeleri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

15.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:02
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ünün cenazeleri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.
Elif Nur (38) ile çocukları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu'nun (9) naaşları, Kepsut Devlet Hastanesi morgundan alınarak Tavşanlı'ya getirildi.
Arifağa Camisi yanındaki Cumhuriyet Lisesinin bahçesinde yapılan törende yaşamını yitiren kadının eşi Hikmet Şirinoğlu ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.
Kazada ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazları, sosyal mesafeye uyularak kılındı. Cenazeler, daha sonra Tavşanlı Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
Aynı kazada yaşamını yitiren sürücü Mustafa Bedii, eşi Nesrin ve babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun cenaze töreni ise aynı ilçede ikindi vakti gerçekleştirilecek.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere yola dün çıkan Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarpmış ve iki yol arasındaki boşlukta sıkışmıştı. Sürücü ile babası Mehmet Naci (90), eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur, torunları İsmail Ediz ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Balıkesir’deki kazada ölen 6 kişiden 3’ünün cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Tavşanlı, Kütahya, Kepsut, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul’da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Antalya’da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Haberler››Güncel››Balıkesir'deki kazada ölen 6 kişiden 3'ünün cenazeleri toprağa verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:31: Son dakika güncel: Nijerya'da Kovid-19 önlemleri yatırımcıların yüzde 87'sini olumsuz etkiledi - Haber 16:31: İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden yeni kararlar - Haber 16:30: Son dakika haber! 'İl imamı' Fetullah Gülen imzalı saatle yakalandı - Haber 16:29: İSTANBUL İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ'NDEN YENİ KARARLAR - Haber 16:29: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 15:59: Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı - Haber 15:49: Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi - Haber 15:34: Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı - Haber 16:01: Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor - Magazin