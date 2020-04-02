Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Balıkesir'deki ormanlar gençleşiyor

Balıkesir Orman Bölge Müdür yardımcısı Aşkın Ozan Aydın, 2018 yılında tohumlama kesimi yapılan Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında teknik incelemelerde bulundu.

02.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:40
Balıkesir'deki ormanlar gençleşiyor
Balıkesir Orman Bölge Müdür yardımcısı Aşkın Ozan Aydın, 2018 yılında tohumlama kesimi yapılan Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında teknik incelemelerde bulundu.

Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında ki genç fidanları Balıkesir Orman Bölge Müdür yardımcısı Aşkın Ozan Aydın Balıkesir Orman İşletme Müdürü İlker Çeneli ve Gelendost Orman İşletme Şefi Faruk Gediz ile birlikte Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında teknik incelemelerde bulundu. Bölge Müdür Yardımcısı Aydın; başarılı çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Genç meşe sahalarında yapılan sıklık bakımı çalışmalarını yerinde inceleyerek dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek bilgiler aktardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ozan Aydın, Balıkesir, Aydın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Balıkesir'deki ormanlar gençleşiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan’ın ’Devlet içinde devlet olmaz’ eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:45: Bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamıştı: Hilal'e sürpriz - Haber 14:45: Bakan Dönmez'den enerji sektörüne teşekkür - Haber 14:45: Vali Ersin Yazıcı, "Yegane hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır" - Haber 14:45: Gercüş'te sağanak yağış sonrası çalışma - Haber 14:45: Gaziantepli tüccarlar sağlık çalışanları için kolları sıvadı - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler