Haberler » Güncel » Balıkesir'deki şehirler arası otobüs terminallerinde zabıta ekipleri yolcuları bilgilendirdi - Haber

Balıkesir'deki şehirler arası otobüs terminallerinde zabıta ekipleri yolcuları bilgilendirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcuları bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Karayolu Taşımacılığında Yolcu Hakları" adlı broşür, zabıta ekipleri tarafından terminallerde yolculara dağıtıldı.

24.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:54Balıkesir'deki şehirler arası otobüs terminallerinde zabıta ekipleri yolcuları bilgilendirdi
Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcuları bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Karayolu Taşımacılığında Yolcu Hakları" adlı broşür, zabıta ekipleri tarafından terminallerde yolculara dağıtıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından broşür hazırlandı.
Yolcu haklarında bilincin artırılması, güvenli bir yolculuk geçirilmesinin sağlanması ve farkındalık oluşturmak amacıyla bastırılan broşürler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekiplerince Balıkesir, Bandırma, Gönen, Burhaniye, Edremit, Ayvalık terminallerinde yolculara dağıtıldı.
Broşürün içeriğinde; yolcu bagaj kapasitesi, çocuk ve engelli yolculara uygulanan indirimler, yolcu biletlerinin üzerinde neler yazılması gerektiği ve ne zamana kadar biletlerin iptal edilebileceği, seyahat esnasında emniyet kemeri takmasının yasal bir zorunluluk olduğu gibi bilgiler yer alıyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, Balıkesir, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 Edirne keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
15:34 24 Kasım Öğretmenler Günü
15:33 Soğan görünümü verilen uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı
15:32 ESENYURT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 KİŞİ YARALANDI
15:32 Binali Yıldırım İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
24.11.2019 15:35:16