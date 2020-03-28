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Balıkesir'deki Seyehat İzin Kurulu 17.00'den itibaren otobüs terminalinde göreve başlayacak

Balıkesir Valiliği, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışlarda "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

28.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:22
Balıkesir'deki Seyehat İzin Kurulu 17.00'den itibaren otobüs terminalinde göreve başlayacak
Balıkesir Valiliği, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışlarda "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koronavirüs genelgesiyle ek tedbirlerin uygulanmaya başlanacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımız, valilerin, kaymakamların koordinesinde oluşturulacak 'Seyahat İzin Kuruluna' başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenleneceği belirtilmektedir."
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Gökmenoğlu başkanlığında ve koordinasyonunda, "Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlemek üzere oluşturulan kurul, 17.00 itibariyle Balıkesir Şehirler Arası Otobüs Terminalinde göreve başlayacak.
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Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Güncel

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