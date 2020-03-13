Balıkesir'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
13.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Balıkesir 'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahısların evlerine operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 47 sikke ile 4 dedektörün de aralarında bulunduğu malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken R.A, O.B, F.Ö ve A.Ö gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahısların evlerine operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 47 sikke ile 4 dedektörün de aralarında bulunduğu malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken R.A, O.B, F.Ö ve A.Ö gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Güncel
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı