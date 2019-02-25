Balıkesir'deki Trabzonlarlulardan Coşkulu Gece

Kaynak: İHA

Balıkesir'de Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Balıkesir ve çevre illerden gelen Trabzonlular horonları ve yöresel türküleriyle gönüllerince eğlendi. Balıkesir'de yaşayan Trabzonlular tarafından düzenlenen gecede yöresel sanatçılar İhsan Aydın ve Yusuf Cemal Keskin gerek türküleri gerekse çaldıkları horon havalarıyla Trabzonluları coşturdu. Gecede ayrıca Kuzeyin Uşakları halk oyunları ekibinin gösterisi yer aldı. Geceye katılan 7'den 70'e herkes dakikalarca hep birlikte horon tepti.Kurtuluş günümüzü coşku ile kutlamak için toplandıkTrabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen gecede bir konuşma yapan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü. Asıl bir araya gelme nedenimiz, o zamanki zorlukları tekrar yad etmek, kurtuluş günümüzü coşku içerisinde kutlamak. Bu vesileyle gerek Trabzon'un kurtuluşunda gerekse tüm vatan savunmasında şehit olan evlatlarımızı rahmetle anıyoruz. Burada gecenin düzenlenmesinde emeği geçen sponsorlarımız var, onlara teşekkür ediyoruz. Yine geceyi anlamlı kılan özellikle Balıkesir dışından gelen hemşerilerimiz var. Bu havada uzak yollardan bir araya gelmek için büyük meşakkatlere katlandınız. Bu geceyi daha da anlamlı kılan sizlersiniz" diye konuştu.7'den 70'e horon teptilerAçılış konuşması ve hep birlikte yenen yemeğin ardından Balıkesir'de yaşayan Trabzonlu memurların oluşturduğu halk oyunları ekibi Trabzon'a özgü folklor gösterisi sundu. Gösterinin ardından ilk olarak sahneye Trabzonlu sanatçı İhsan Aydın çıktı. İhsan Aydın ilk olarak yöresel türküler seslendirirken, horon havasıyla birlikte geceye katılanlar pistte dakikalarca horon tepti. Kuzeyin Uşakları ekibinin sahneye çıkmasının ardından horona ara veren Trabzonlular son olarak Yusuf Cemal Keskin'in ezgileri ve oyun havalarıyla geceyi tamamladı.Katılım yoğun olduDüzenlenen geceye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy'un yanı sıra, Balıkesir Baro Başkanı Erol Kayabay, Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Basın İlan Kurumu Balıkesir İl Müdürü Tahsin Şahin katıldı. Gecede ayrıca çeşitli il ve ilçelerin Karadenizliler Dernekleri yer aldı. - BALIKESİR