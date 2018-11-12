Balıkesir'deki Uçak Düştüğü İddiası

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesi yakınlarında uçak düştüğü yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine dün başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bigadiç
'ten Ayvalık'ın Altınova Mahallesi
'ne gelen 2 kişi tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmasının ardından dün Ayvalık Jandarma
Komutanlığı, İlçe İtfaiye
Grup Amirliği, 112 Acil Servis
, AFAD
ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince yürütülen arama çalışmaları gece ara verildikten sonra günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Madra Barajı ve Kırcalar Mahallesi'nin Kırtarla mevkisinde yoğunlaşan çalışmalara havadan helikopter desteği de verileceği öğrenilirken, ekipler sosyal medya paylaşımlarındaki görüntülere göre düşen hava aracının küçük bir ilaçlama uçağı ya da motorlu bir yamaç paraşütü olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, henüz somut bir bulguya rastlanmadığını söyledi.
Ayvalık,Balıkesir
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:43