Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
17.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:24
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu köpeği "Bath"ın da katıldığı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 292 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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