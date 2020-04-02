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Balıkesir'e gelen 14 gün karantinada kalacak

BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, dışarıdan gelenlerin kontrol edildiğini ve ateşlerinin ölçülerek sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti.

02.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:14
Balıkesir'e gelen 14 gün karantinada kalacak

BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, dışarıdan gelenlerin kontrol edildiğini ve ateşlerinin ölçülerek sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti. Vali Yazıcı ayrıca, karayolu, denizyolu veya havayoluyla Balıkesir 'e giriş yapan herkesin 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle, özellile İstanbul'da bulunan vatandaşların Balıkesir'e gelmesinin ardından Balıkesir Valiliği harekete geçti. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ilk günden itibaren her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin alındığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini isteyen Vali Yazıcı, "Salgının başladığı günden bu yana Türkiye'de bütün kurumlar üzerine düşen görevi büyük bir gayretle yerine getirmiştir. Balıkesirli hemşehrilerimizin can güvenliği bizim için her konudan önce gelir. Bu zorlu günlerde virüsten korunmaları için evlerinde kalmalarını istiyoruz. Yanlarında olduğumuzu ve onlar için çalıştığımızı bilsinler. Özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan her türlü ihtiyaçları için bizi aramalarını bekliyoruz. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilimizde gerekli tedbirler alınmış olup Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Devlet olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumaktan başka bir önceliğimiz yok. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihtiyaçlarını talep etmekte ve daha sonra talepler oluşturulduktan sonra İlçe Vefa İletişim Merkezlerine iletilmektedir. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Alınan tedbirlere ve kararlara uyalım. Yakınlarımızı ve sevdiklerimizi koruyalım. Yegane hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Tedbir ve kurallara tam olarak uyalım" dedi.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Hafta sonundan itibaren Balıkesir'e dışarıdan gelenlerin kontrol edildiğini ve ateşlerinin ölçülerek sağlık kontrollerinin yapıldığını da söyleyen Vali Ersin Yazıcı, şöyle konuştu:

"Balıkesir'e karayolu, denizyolu, havayolu ile giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Bu konuda çok titiz davranılacaktır. Balıkesir'e dışarıdan gelen bütün vatandaşlarımız için sağlık ve güvenlik ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu dönemde en büyük isteğimiz tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmalarıdır. Lütfen alınan bütün tedbirlere uyalım. Zorunlu durumlar haricinde evimizden çıkmayalım."

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamada, Balıkesir'de bugüne kadar 87 kişide koronavirüs tespit edildiğini, 5 kişin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Balıkesir'e gelen 14 gün karantinada kalacak - Haberler

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