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Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir'de mevsimin ilk karı Gönen ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.

29.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:49 Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı
'de mevsimin ilk karı ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine ilk kar dün akşam yağdı. İlçeye bağlı , Sebepli, mahallelerinde dün akşam üzeri başlayan yağışın ardından yaklaşık 10 santimetrelik kar kalanlığı oluştu. Mevsimin yağan ilk karı ile mahalle sakinleri oldukça mutlu olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yetkililer, bölgede yağışların zaman zaman kar olarak sürdüğünü, herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin 24 saat mahallelerden gelecek olan ihbara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Kocapınar, Fındıklı, Gönen, Güncel

Kaynak: İHA

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