Haberler » Güncel » Balıkesir edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu - Haber

Balıkesir edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu

Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef olduBalıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nden denize dökülen derede çok sayıda balık telef oldu.

11.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:19
'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu
'in Edremit ilçesine bağlı turistik Mahallesi'nden denize dökülen derede çok sayıda balık telef oldu. Kirliliğe tepki gösteren bölge sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
Edremit'in Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen derede binlerce balık telef oldu. Martıların dere üzerinde uçuşmasıyla, çevre sakinleri balıkların telef olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Yetkililer, dereden ve ölü balıklardan numune alarak incelenmesi için laboratuvara gönderdi.
Bölge sakinleri, dereninin denize döküldüğünü, bu nedenle endişe yaşadıklarını söyledi. Dere kenarında turistik oteller bulunduğunu ve buradaki havuz kimyasallarının ölümlere neden olduğunu ileri süren sakinler, denetimlerin arttırılmasını istedi.
Balık ölümlerinin nedeninin yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Balıkesir edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu

Balıkesir, Edremit, Güre, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58 Kayseri'de tekel bayisinde sahte içki ele geçirildi - Haber
15:58 İstanbul ermeni patriği sahak maşalyan oldu - Haber
15:58 Antalya-daha dikkatli araç kullanmak için kaza yaptığı otomobili gözünün önünden ayırmıyor - Haber
15:58 Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı - Haber
15:58 TSYD Ankara, Fransız polisinin AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ı yaralamasını kınadı - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:04:47