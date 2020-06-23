BALIKESİR Edremit'te otomobil patpata çarptı: 3 yaralı

Edremit'te otomobil patpata çarptı: 3 yaralıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı patpat olarak tabir edilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

23.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:39
Edremit'te otomobil patpata çarptı: 3 yaralı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı patpat olarak tabir edilen araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Edremit ilçesinde meydana geldi. Çanakkale'den Edremit yönüne gelen Ali Emre Güneş yönetimindeki 34 SC 3613 plakalı otomobil, önündeki patpata çarptı. Patpat sürücüsü Bayram Dereoğlu, Ayfer Dereoğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Edremit ve Burhaniye Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedaviye alındı. BALIKESİR Edremit’te otomobil patpata çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Edremit, Güncel, Haber

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