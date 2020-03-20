Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››BALIKESİR Edremit'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Haberler

BALIKESİR Edremit'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Edremit'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklamaBALIKESİR'in Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

20.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:04
Edremit'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
BALIKESİR'in Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Jandarma ve Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edremit ve Havran ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 14 ayrı adrese 110 personel ile yapılan eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesi ile F.A., Y.Y., E.Ö., A.K., Ö.S., S.A., O.M.P., İ.D., M.Y., G.E., O.T. ve M.M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda; 51 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 2 adet 9 mm tabanca ve bu silahlara ait 12 mermi, 5 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 1 sustalı bıçak, 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 10 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. BALIKESİR Edremit’te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

BALIKESİR Edremit'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Haberler
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi

Son Dakika Güncel Haberleri

Erciş'te cuma namazlarında camiler boş kaldı - Haber Fransa'da izin belgesiz sokağa çıkan 2 genç gözaltına alındı - Haber Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları jest - Haber NTB Başkanı Sarı'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" değerlendirmesi - Haber İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler
Loading