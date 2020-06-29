BALIKESİR Edremit'te zeytinlik alanda yangını

Edremit'te zeytinlik alanda yangınıBALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde başlayan zeytinlik yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü.

29.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:00
Edremit'te zeytinlik alanda yangını
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde başlayan zeytinlik yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü.
Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Karaayıt mevkisinde bulunan zeytinliklerde bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytinlik alana yaklaşık 100 metre mesafede çıkan yangını fark eden çevredeki sitelerde oturan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, sıçrayan ateşler derenin karşı tarafındaki zeytinlik alana da geçti. Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan aleverden çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürek, soğutma çalışmalarına başlandı.
Jandarma ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattı. BALIKESİR Edremit’te zeytinlik alanda yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinlik, Kadıköy, Edremit, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››BALIKESİR Edremit'te zeytinlik alanda yangını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:07: Son dakika haber: Hindistan, Çin menşeli 59 uygulamayı yasakladı - Haber 22:07: Erzurumlu Dadaş Necati'nin söylediği türkü Vali Memiş'i duygulandırdı - Haber 22:05: Son dakika haberleri... Porto Riko'da gece sokağa çıkma yasağı 3 hafta uzatıldı - Haber 22:03: Amasya'da rögar kapağına takılan cip devrildi: 3 yaralı - Haber 22:01: Son dakika haberleri | Beyaz Saray: Rusya'nın Taliban'a para teklifi iddiasına ilişkin istihbarat toplumunda fikir birliği... - Haber 21:58: İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında - Haber 20:55: Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi - Haberler 20:04: Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:20: Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı - Haberler 14:53: Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi - Haberler