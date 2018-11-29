Balıkesir El Yapımı Yorganlar Daha Sağlıklı ve İyi Isıtıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 13:41



29 Kasım 2018 Perşembe 13:41

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yarım asırdan fazla süredir yorgancılık yapan Mehmet Asar (68), bir zamanlar herkesin evinde bulunan el yapımı yorganların, fabrikasyon ürünlere nazaran daha sağlıklı olduğunu ve daha iyi ısıttığını söyledi. Soğuk kış gecelerinde vatandaşlara daha iyi ısınmak için el yapımı yün veya pamuk yorgan almalarını öneren Asar, artık çırak bulamadıkları mesleğin bitme noktasına geldiğinden de yakındı.Edremit'in en eski yorgancılarından Mehmet Asar, el emeği göz nuru ipek, pamuk, yün ve elyaf yorganları nakış nakış işleyerek müşterilerinin beğenisine sunuyor. 15 yaşında çırak olarak başladığı meslekte 53 yılı geride bıraktığını belirten Asar, eskiden düğün yapacak ailelerin mutlaka bir ipek yorgan diktirdiğini, bugün de ilçenin yerli halkının bu alışkanlığı devam ettirdiğini söyledi. Ancak fabrikasyon ürünler nedeniyle artık yorgancılık mesleğinin de bitme aşamasına geldiğini ifade eden Asar, ilçede bu işi yapan usta sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğunu belirtti. Yetiştirecek çırak bulamadıklarından da yakındı.Sağlık ve kullanım açısından pamuk yorganın daha iyi olduğunu söyleyen Mehmet Asar, Gençler elyafı tercih ediyor, yıkanabiliyor diye. Ama ben el dikişi pamuk ve yün yorganı tercih ederim. Elyaf yorgan teri emmez, ıslaklık olduğu gibi durur. Ama pamuk emer teri, hastalık olmaz. Sağlık ve sıcak tutması bakımından bizim yaptığımız yün ve pamuk yorganlar daha iyi. Ama üzerinde kullanılan nevresimler de çok önemli. Mesela çarşafı da pamuklu olursa daha sıcak olur. Müşterinin istetiği modele göre günde 2 yorgan da bitirdiğim var. Kimisi basma yorganda düz dikiş ister. Dam dolaşımı deriz biz. Olduğu gibi dönersin yorganı, onu tercih ederler eskiler. Önceden tavus kuşları dikerdik, üzüm salkımları dikerdik. Ama şu anda onu dikmek için o fiyatı veren yok, tercih eden yok. Şimdi nevresimi takıyor görünmüyor. Ucuz olsun da ne olursa olsun diye konuştu.YARIM ASIRDAN FAZLA SÜREDİR BU İŞİ YAPIYORMesleğe 15 yaşında çırak olarak başladığını anlatan evli ve iki çocuk babası Mehmet Asar, şöyle konuştuYıllardır bu mesleği yürütüyorum, halen zevkle dikiyorum. Allah'a şükür ele muhtaç olmadan iki kızımı okuttum. Mesleği gençlere tavsiye ediyoruz. Bu iş ölmesin. Gençlerden çırak olmak isteyen olursa yetiştiririz. İşin zor yanı biraz tozu var. Kendimizi ona göre muhafaza ediyoruz. Kızımın biri yanımda bana yardımcı oluyor. Yorgan dikmeyi ona da öğretmeye uğraştım.