Balıkesir emekli bankacı fıstık çamı üreticisi oldu

Emekli bankacı fıstık çamı üreticisi olduBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, emekli banka müdürü Yunus Göç (70), fıstık çamı yetiştiriciliğine başladı. 12 yıl boyunca işini büyüten Göç, üretim kapasitesini yıllık 80 bin çam fidanına ulaştırdı. Lübnan ve Irak'a da ihracat yapan Göç, yetişmesi uzun sürdüğü için birçok kişinin fıstık çamı üretimini bıraktığını belirtirken, "Ben vazgeçmedim. Şu an da özel sektörde en büyük üreticiyim" dedi.Burhaniye ilçesinde banka müdürlüğünden emekli olan Yunus Göç, fidan üretimine başladı. Orjan Denetko kavşağında çiçek ve meyve fidanları üreten 70 yaşındaki Göç, fıstık çamı üretimine ise ayrı bir yoğunluk veriyor. 12 yıldan bu yana üretim yapan Göç, Orman İşletme fidanlıklarından sonra en büyük fıstık çamı üreticisi olduğunu söyledi.Boyları 80 santimetreden 4 buçuk metreye kadar olan fıstık çamları ürettiğini belirten Göç, 'Fıstık çamı çok yararlı bir ağaç. Yaprağı çok iyi gübre olan bir bitki. Dalları çıra, gövdesi ise kereste olur. Dibinde mantar biter. Ayrıca, kozalaklarının içinden çıkan meyvesi çok değerli. Şu anda iç fıstık 800 liraya çıktı. Ülkemizin her tarafına dikim yapıldığı zaman Türkiye'nin milli gelirine büyük katkı olacağına inanıyorum. Meyvesi, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında değerli durumda. Boş dağları fıstık çamı ile donattığımız zaman Türkiye'nin milli gelirine büyük katkısı olacağına inanıyorum" dedi.Fıstık çamı üretimine 2008 yılında başladığını söyleyen Yunus Göç, üretiminin uzun sürmesi nedeniyle, üretici tarafından fıstık çamının tercih edilmediğini belirtti. Göç, "Ben vazgeçmedim. Şu anda özel sektörde en büyük üreticiyim. Fıstık çamı üretiminde orman idaresinden sonra Türkiye'de en büyük üretici haline geldim. Bu yıl 80 bin adet fidan üretimi gerçekleştirdim. İç piyasanın yanı sıra Lübnan'a ve Irak'a da ihraç ediyorum. Talep çok fazla. İnsanlar, üretimi uzun süre aldığı için üretmeyi düşünmüyor. Nerdeyse tekel durumuna düştük. O kadar üreticisi azaldı. Ama, benim işlerim iyi. Talep çok fazla. Gün geçtikçe de kaliteye önem veriyorum. Çok düzgün gövdeli, uzun boylu fıstık çamı yetiştirmeye gayret ediyorum. Bu işi çok severek yapıyorumö dedi.