Balıkesir Emniyet Müdürlüğü kadına yönelik şiddetin önlenmesi için stant açtı
İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için stant açıldı.
08.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:40
İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için stant açıldı.
Bir alışveriş merkezinde kurulan standı ziyaret edenlere, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıtıldı.
Ekipler tarafından, broşürlerde anlatılanlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Bir alışveriş merkezinde kurulan standı ziyaret edenlere, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıtıldı.
Ekipler tarafından, broşürlerde anlatılanlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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