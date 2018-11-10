Balıkesir Evinde Gençler'i Devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında Balıkesirspor
Baltok, ligin lideri Gençlerbirliği
ile karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada Abdulkadir'in ceza sahası içinden attığı pası Nizamettin Çalışkan
plase ile ağlara gönderdi. 1-0 58. dakikada ceza sahası içinde Furkan Çil, Stephane Sessegnon'a yaptığı faule hakem sarı kart göstererek penaltı verdi. Penaltıyı Mert Nobre
kullandı. Vukovic'in sağından top fileler ile buluştu. 1-1 89. dakikada ceza sahasına ortalanan topu Oğuz Yılmaz
filelere gönderdi. 2-1 90+2. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Abdulkadir Özgen
topu fileler ile buluşturdu. 3-1
KÜNYE
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan
xxx, İlker Takpak
xxx, Cemil Tunç xxx Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Okan Alkan
xx, Oğuz Yılmaz xxx, Tomislav Glumac
xxx, Bülent Cehavir xxx, Cumali Bişi
xx, Furkan Çil xx (Muhammed Doğan dk. 72 x), Nizamettin Çalışkan xx (Foxı Ketheovama dk. 84 ?), Mahatma Otoo xxx, Sedat Şahintürk xx (Cüneyt Köz
dk. 90+1 ?), Abdulkadir Özgen xxx Yedekler: Atilla Özmen
, Uğur Aygören, Doğa İşeri, Mehmet Boztepe
Teknik Sorumlu: Giray Bulak
Gençler Birliği: Hakan Arıkan
xx, Ahmet Oğuz
xx, Yasin Pehlivan
x (Bekir Yılmaz dk. 42 x), Ahmet İlhan Özek
xx (Nadir Çiftçi dk. 84 ?), Stephane Sessegnon xx, Mert Nobre xx (Deniz Yılmaz
dk. 77 x), Luccas Claro Dos Santos
xx, Karı Arnoson xx, Selçuk Şahin
xx, Alper Uludağ
xx, Jaılton da Sılva xx Yedekler: Emrullah, Yıldırım Çetin
, Berat, Cosmın Mateı Teknik Direktör: Erkan Sözeri Goller: Nizamettin (dk. 26), Oğuz Yılmaz (dk. 89), Abdulkadir Özgen (dk. 90+2) (Balıkesirspor Baltok), Mert Nobre (dk. 58 pen.) (Gençlerbirliği) Sarı Kart: Mahatma Otoo, Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
(Hüseyin Tokmak
- Umut Çınar/İHA)
Mert Nobre,Balıkesir,Gençlerbirliği,Balıkesirspor
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:36