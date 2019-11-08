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Balıkesir gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu

Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vurulduBalıkesir'in Edremit ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

08.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:42
Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu
'in ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.
Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A., kahvehane işleten Atakan B.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet etti. tarafından uyarılmasına sinirlenen Atakan B. dün akşam sahilde karşılaştığı Hüseyin A.'yı tabancayla bacağına 3 el ateş ederek, yaraladı.
Hüseyin A. ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan Atakan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balıkesir gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu

Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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